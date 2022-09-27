وكالة الاستخبارات تهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

وبعثت وكالة الاستخبارات برقية تهنئة إلى السومرية، هنأت فيها كافة كوادرها بهذه المناسبة".وفي وقت سابق من اليوم، هنأت رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.إلى ذلك، قدم مجلس القضاء الأعلى ووزيري الدفاع والداخلية، التهاني والتبريكات إلى مؤسسة السومرية بذات المناسبة، متمنين لها دوام التألق والنجاح.