الزاملي مهنئاً السومرية بذكرى تأسيسها: خلقتم وعياً صادقاً بروحكم الوطنية العالية

السومرية نيوز – بغداد

هنأ النائب عباس شعيل الزاملي، اليوم الثلاثاء، قناة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.



وبعث الزاملي برقية تهنئة إلى مؤسسة السومرية جاء فيها: نتقدم بالتهانيّ الخالصة لمؤسسة السومرية لانطلاقها قبل ثمانية عشر عاماً، متمنياً لها دوام التقدم والتوفيق في رسالتها، كما إني اشكر القائمين عليها منذ تأسيسها والى اليوم على الجهود المبذولة لدعم القضية الوطنية والديمقراطية والتأكيد على مصداقية نقل الأخبار في عراقنا العظيم، انهم كانوا الروّاد الاوائل، ولا يزالون في خدمتهم الاعلامية هذه، فخلقوا وعياً صادقاً بروحهم الوطنية العالية من خلال تغطيتهم الإعلامية وعملهم الرائع".

وأضاف، "كما أدعوا المؤسسات الاعلامية ليحذوا حذوهم في فعل شيء ملموس لشعبهم والخروج من عقلية الانتقاد والتباكي التي تؤخر ولا تقدم".

وفي وقت سابق من اليوم، هنأت رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.

إلى ذلك، قدم مجلس القضاء الأعلى ووزيري الدفاع والداخلية، التهاني والتبريكات إلى مؤسسة السومرية بذات المناسبة، متمنين لها دوام التألق والنجاح.

وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.