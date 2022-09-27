بذكرى تأسيسها.. الأعرجي يبرق لـ السومرية ويهنئ جميع العاملين فيها

وبعث الأعرجي برقية تهنئة لقناة السومرية هنأ فيها كادر القناة بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، مثمنا دورها في تعزيز ثقافة الامن، متمنيا دوام لها ولجميع العاملين فيها دوام التوفيق والنجاح.وفي وقت سابق من اليوم، هنأت الرئاسات الأربع، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسهاوتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.