الكاظمي يهنئ مؤسسة السومرية بالذكرى الـ18 لتأسيسها - عاجل

وبعث الكاظمي برقية تهنئة إلى مؤسسة السومرية، هنأ فيها كوادرها والعاملين فيها بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.وثمن الكاظمي، "جهود قناة السومرية في خدمة الإعلام والكلمة الصادقة، متمنيا لها دوام الأبداع والمثابرة".وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الأول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل أداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.