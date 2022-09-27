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الكمارك تهنئ مؤسسة السومرية بالذكرى الـ18 لتأسيسها
خاص السومرية
2022-09-27 | 07:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
125 مشاهدة
السومرية نيوز – بغداد
هنأ مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر الزبيدي، مؤسسة السومرية بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.
وبعث الزبيدي برقية تهنئة إلى مؤسسة السومرية، هنأ فيها كوادرها والعاملين فيها بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.
وفي وقت سابق من اليوم، هنأت الرئاسات الأربع، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.
وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.
وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.
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