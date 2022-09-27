سكرتير الكاظمي مهنئاً السومرية بذكرى تأسيسها: كنتم ولازلتم عنواناً للإعلام الحر

السومرية نيوز - بغداد

قدم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن محمد حميد البياتي التهاني والتبريكات الى مؤسسة السومرية بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.



وبعث البياتي برقية تهنئة لقناة السومرية كتب فيها: "في الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس قناة السومرية اتقدم اليكم بأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، كنتم ولازلتم عنواناً للإعلام العراقي الحر الناقل للحقيقة والداعم لأبطال قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها، دامت ايامكم تقدماً ونجاحاً مستمراً".

وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.

وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

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