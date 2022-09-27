"مهنية وحيادية".. الإعلام والاتصالات تثني على جهود السومرية بذكرى تأسيسها

وبعثت الهيئة برقية تهنئة إلى قناة السومرية جاء فيها، "تتقدم هيئة الإعلام والاتصالات بالتهنئة لمؤسسة السومرية وكل العاملين فيها بمناسبة الذكرى الـ ١٨ لتأسيسها".وتابعت مخاطباً كادر السومرية، أن "الهيئة تستثمر هذه الفرصة للثناء على دوركم المهم في نقل الاخبار بمهنية وحيادية وشفافية، ونأمل لكم مزيداً من العطاء والتقدم خدمة لبلدنا العزيز".وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الأول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل أداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.