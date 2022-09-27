بذكرى تأسيسها.. الأمين العام لمجلس الوزراء يشيد بمهنية السومرية

وبعث الغزي برقية تهنئة إلى مؤسسة السومرية جاء فيها: "لمناسبة الذكرى الثامنة عشر، لتأسيس قناة السومرية ومنصاتها؛ أتقدم لجميع العاملين فيها بالتهنئة الصادقة، والأمنيات الطيبة، متمنياً لهم فيها دوام الألق والنجاح، والثبات على التحلي بحس المسؤولية والالتزام في تداول المعلومات الموثوقة والعرض الرصين، وكل عام وأنتم بألف خير".وفي وقت سابق من اليوم، هنأت رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.إلى ذلك، قدم مجلس القضاء الأعلى ووزيري الدفاع والداخلية، التهاني والتبريكات إلى مؤسسة السومرية بذات المناسبة، متمنين لها دوام التألق والنجاح.وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.