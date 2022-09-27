التميمي تهنئ السومرية بإيقادها الشمعة الثامنة عشرة

قدمت عضو مجلس النواب، ليلى مهدي التميمي، اليوم الثلاثاء، التهنئة والتبريكات الى مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لانطلاقها.







وأضافت: "نتمنى لهذه القناة وملاكاتها العاملة التألق والازدهار والرقي".



وبعثت التميمي برقية تهنئة لقناة السومرية كتبت فيها: "نتقدم بالتهنئة والتبريكات الى قناة السومرية الفضائية بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لانطلاقها في طريق الاعلام المهني الهادف الذي اكسبها حب الجمهور وتفاعلهم".وأضافت: "نتمنى لهذه القناة وملاكاتها العاملة التألق والازدهار والرقي".