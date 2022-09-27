الفتح يحسمها بشأن التصويت على استقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان

وقال العنبكي في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحلبوسي وبمشاوراته مع السيادة وقع على ائتلاف إدارة الدولة".وأضاف، أن "تحالف إدارة الدولة لن تكون له قوة إذا سيطرت الخلافات على أعضائه"، مبيناً أن "من وقع على الانضمام لهذا الائتلاف يدرك خطر ما تمر به العملية السياسية".ورأى، أن "البرلمان سوف لن يصوت على استقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان".ويوم أمس، حدد مجلس النواب، الأربعاء المقبل، موعداً لعقد جلسته المقبلة، فيما أشار إلى أنها تتضمن التصويت على إسقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه.