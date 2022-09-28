الحكيم يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

وقال الحكيم في برقية تهنئة أرسلها للسومرية: "احر التهاني والتبريكات نقدمها لأسرة قناة السومرية الغراء إدارة وملاكات بمناسبة الذكرى ال 18 لتأسيسها، كلنا أمل بأن يبقى اعلامنا في عموم عراقنا الحبيب سلطة رابعة تعمل مع باقي صنوف الإعلام المسموع والمقروء على تعميد أسس العملية السياسية وترصين بناء الدولة بخطاب موضوعي موزون هادف يشخص السلبيات ويقوم الايجابيات ويعمل على ترسيخ روح المواطنة واعطاء صورة عراق طامح لبناء الإنسان والوطن الى الرأي العام العالمي".وأضاف: "كل عام والسومرية بألف خير".وكانت العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، بينها الرئاسات الأربع، قدمت التهاني ل‍مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة اخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.