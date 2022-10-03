الإطار التنسيقي يكشف موعد حسم تشكيل الحكومة - عاجل

وقال النائب عن الائتلاف، جواد الغزالي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العملية السياسية تسير بالطريق الصحيح، بانتظار اتفاق الكرد على مرشح لرئاسة الجمهورية لحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكدا انه "خلال الايام القليلة المقبلة وقبل موعد التظاهرات سيتم الاتفاق على عقد جلسة برلمانية لتمرير رئيس الجمهورية، وانهاء بقية الاستحقاقات".وأضاف، ان "المشكلة التي وقفت عائقا امام تشكيل الحكومة هو عدم اتفاق القوى الكردية على مرشح واحد لرئيس جمهورية"، مرجحا "وجود اتفاق بين الكرد بشان رئيس قصر السلام لن يعلن عنه قبل الجلسة التي ستعقد خلال الايام المقبلة".وأوضح النائب عن ائتلاف المالكي، ان "الشعب العراقي يمر بظروف حرجة ويحتاج الى تشكيل حكومة تقوم باداء واجباتها من خلال اقرار الموازنة"، مبينا ان "الخلافات الشخصية والصراعات تسببت بالانسداد السياسي الذي ولد مشاكل عديدة في البلد".وكان الاطار التنسيقي قد أعلن، في وقت سابق، تشكيل ائتلاف "ادارة الدولة"، والذي يضم كلاً من القوى الكردية كالاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، والاحزاب السنية، والذي يهدف الى انهاء مرحلة الانسداد السياسية والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.وتستمر العملية السياسية بمرحلة خناق شديد طيلة الـ 10 الاشهر الماضية، بسبب خلافات القوى السياسية على شكل الحكومة، وتطور الخلافات والتي انعكست بصورة مباشرة على الشارع العراقي.