ائتلاف إدارة الدولة يمنح الكرد مهلة اخيرة لحسم مرشحهم للرئاسة

وبحسب سياسيين فان المهلة جاءت بعد اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي عقد مساء السبت.وفي حال لم يتفق الكرد على مرشح واحد فسيتم عقد جلسة انتخاب الرئيس ويبقى الاختيار بيد النواب.هذه الخطوة لم تلق ترحيب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ابدى رفضه الشديد لعقد أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية دون الاتفاق الكردي – الكردي، متوعدا بمقاطعة الجلسة اذا تمت من دون الاتفاق الكردي، فيما أكد مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد انه يجب على الرئيس ان يمثل جميع الكرد، ولا ينبغي ان ينظر الى منصب الرئاسة على انه حق جهة بذاتها ، مبيناً أنه يمكن التوجّه الى البرلمان واتخاذ القرار من خلال ممثلي الحزب الفائز بأكثرية الأصوات، او اختيار مرشح عن الكرد من قبل نواب البرلمان كما حدث عام الفين وثمانية عشر ، مبدياً استعداد حزبه للتوجه الى برلمان اقليم كردستان لاتخاذ القرار بشأن مرشح كردي مشترك لمنصب الرئيس.فيما جدد ائتلاف إدارة الدولة، استعداده لفتح حوار مع التيار الصدري للتفاهم حول المرحلة المقبلة دون ان يرد التيار على دعوة قوى الائتلاف .