بالفيديو: تداعيات القصف الايراني

تمادي دول الجوار على سيادة العراق جاء كما يقول البعض لأسبابٍ عدة ابرزها هو انشغال الكتل السياسية بخلافاتها لكن هذه الخلافات سببها الرئيسي وبحسب نواب كرد هو الصراع الشيعي الشيعي على منصب رئاسة الوزراء.بعد ما انهى البرلمان مناقشة القصف الايراني على الاراضي العراقية اكدت تصريحات نيابية ان الاسبوع المقبل سيطلع اعضاء البرلمان على توصيات اللجان المشكلة لمتابعة الاعتداءات المتكررة من دول الجوار على العراق.