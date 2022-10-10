وقال الزيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحاجة ملحة وضرورية جداً للوصول الى هدف اكمال الاستحقاقات الدستورية"، لافتا إلى ضرورة العمل على اكمال رئاستي الجمهورية والوزراء سواء كان يوم الثلاثاء او الاربعاء او يوم السبت المقبل".واضاف: "ضرورة الوصول الى اتمام بقية الرئاسات بأقرب وقت لكي نبدأ بحكومة الخدمات وهذا هو المهم"، مشيراً الى أن "باب الحنانة مفتوح امام الإطار التنسيقي، لكن نتمنى أن يكون الترحيب و(اهلا وسهلا) موجود".وبين النائب عن ائتلاف دولة القانون: "نأمل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن يكون شريكاً في هذه الحكومة لكي تكون حكومة توافقية تعمل من اجل خدمة الشعب العراقي".وبشأن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، أوضح الزيادي، أنه " لا يوجد شيء في منطق السياسة مؤكد مئة بالمئة، لكن العمل لا زال الى الان متجه نحو مرشح الكتلة الأكبر وادارة الدولة محمد الشياع السوداني، وسوف يبقى مرشحاً لكن لحل حادث حديث".