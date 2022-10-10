العلوي: تجربة الحكم عند الشيعة ضعيفة وهذا ما فعله انسحاب الصدر

وقال العلوي في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الصدريين هم القوى الشعبية الكبيرة والتي ليس لها منافس والمسيطرة أكثر من بقية القوى، ومن يريد المنافسة عليه أن يقدم العكس"، موضحاً أن "انسحاب الصدر فيه إشكالية وأراد أن يحرج الآخرين لأنه لا يوجد منافس له في التحكم بالشارع".وأضاف أن "فوز التيار الصدري كان فرصة عظيمة للصدر من اجل تحقيق الإصلاحات التي كان يدعو لها"، مؤكداً أنه "إذا بقي باب الحنانة مغلقا فسوف يغلق على الصدريين وسيكبر خصومه وسيجعلهم ينفردون بالسلطة ونتائجه ستنعكس على نتائج الانتخابات المقبلة".وأشار العلوي الى أن "تجربة الحكم عند الشيعة ضعيفة وهم مخلوقين للمعارضة ويجيدونها، ومن حكم من الشيعة لم يغير ما كان موجودا بل على العكس أضعف ودمر ما كان موجودا".

وبين أن "الصدر والمالكي مسؤولان عن الوضع الحالي، ولكن المالكي ليس لديه القاعدة التي يمتلكها الصدر، ولكن من يحيطون بالمالكي يكثرون ويشكلون جبهة كبيرة تضيق الخناق على الصدر إذا لم يحافظ على من يحيطون به".وشدد العلوي على أن "ما يحدث الآن جاء لمصلحة الكاظمي كونه لا يملك حزبا أو كتلة وهو يحتاج الى جهة يتكئ عليها وعقد تحالف من الصدريين من الباطن ما أعطاه الفرصة ليكون رئيس للوزراء، وإذا رفضه التيار فسيخرج من رئاسة الوزراء، والكاظمي لن يصمد أسبوعا من دون الصدر، والكاظمي لم يقدم شيئاً للعراق وما قدمه هو من عمل الصدر".ولفت الى أن "عدم نجاح مبادرات لحل الأزمة لان بعض الأحزاب أعطت ضحايا أكثر من الاستحقاق الذي حصلت عليه والطرف الآخر ينظر إليها بموجب الاستحقاق الحالي، وإذا لم يتفق الصدريون والدعوة فأنهم يسيئون لمبدئهم الأساس وهو التشيع، وهناك جهات عربية تسعى الى توسيع الخلاف بين الشيعة وذلك لرفع الضغط عن السنة".وختم العلوي أن "أفضل ما توصل إليه الشيعة هو ترشيح السوداني كونه مثقف، على الرغم من كونه قريب من المالكي فانه عند تسلمه رئاسة الوزراء سيحكم باسم العراق، وأنا أول من سيبايع السوداني".