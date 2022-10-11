نائب: قرار سحب يد وزير المالية وكالة كان مستعجلا

وقال الطوكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القرار الذي صوت عليه مجلس النواب بسحب اليد من وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار كان مستعجلا"، موضحا انه "لم تعرف الأسباب مجرد ان طرح للتصويت وصوت عليه".وأضاف: "المفترض ان الوزير المكلف الذي كشف عن ضياع 800 مليار من وزارة المالية واحال القضية الى هيئة النزاهة والتي تهدد بسببها من المفترض ان نتركه يكمل عمله لمعرفة مصير 800 مليار خصوصا وان الوزير السابق والذي بقي في المنصب أكثر من ثلاث سنوات واستقال ولم يتحقق من أسباب استقالته لم يكشف عن ضياع هكذا مبلغ".وأشار الطوكي الى انه "من المفترض ان تتم مناقشة أسباب عدم الكشف عن ضياع المبلغ"، مبينا ان "سحب اليد لم يكن في وقت مناسب"، موضحا ان "ضيق الوقت منع النواب من الاعتراض".وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق اليوم على قرار يقضي بسحب يد وزير النفط احسان عبد الجبار من وزارة المالية وكالة.