الاتحاد يحسمها: لا تنازل عن صالح

وقال الداوودي، خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية، إن "هناك اتفاقات سابقة بين الأطراف الكردية تنص على منح رئاسة الجمهورية إلى حزب الاتحاد، مقابل مناصب أخرى داخل إقليم كردستان للديمقراطي"، مضيفاً: "نستغرب من عناد الديمقراطي من ناحية رفض صالح"، متسائلاً: "يريدون تغيير المرشح أم المنصب!".وأشار إلى أن "حزب الاتحاد مصر على ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية"، مستدركاً: "الديمقراطي يريد فرض إرادة ضد الاتحاد".ورأى الداوودي، أن "ذهاب الحزبين الكرديين بمرشحين لرئاسة الجمهورية سيؤثر على علاقات الطرفين على المدى الطويل، ويؤثر على طبيعة عملهما في إقليم كردستان".