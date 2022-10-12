الخميس المقبل موعد لانتخاب رئيس الجمهورية

بدأت بقراءة اولى لعدد من مشاريع القوانين وانتهت بتحديد موعد التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، جلسة البرلمان حضورٌ نيابي يرافقه استعداد واضح للجلسة المقبلة بعد توافق سياسي ما بين حلفاء الصدر سابقا وقوى الاطار بحسب نواب.وقبل انتهاء الجلسة صوّت مجلس النواب على انهاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار من منصب وزير المالية وكالة ما اثار استغراب بعض النواب متسائلين عن الاسباب التي دفعت البرلمان بأتخاذ هكذا قرار في توقيت وصف بغير المناسب.وبعد شوط طويلٍ من الخلافات، مجلس النواب قاب قوسين او ادنى من حسم اهم استحقاق دستوري سيمهد وبحسب نواب الى التشكيلة الحكومية بعد تكليف مرشح الاطار من قبل رئيس الجمهورية الجديد.