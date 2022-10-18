الكشف عن تفاصيل جديدة تخص "المبالغ المسروقة" من الضرائب

وقال البنداوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "اللجنة المالية استضافت الكوادر المتقدمة في وزارة المالية بشأن الأموال المسروقة من هيئة الضرائب والبالغة 3.7 ترليون والتي تساوي موازنة دولة مجاورة، مؤكدا ان هذه أكبر سرقة في تاريخ العراق".وأضاف: "اللجنة المالية في مجلس النواب عازمة على معرفة الجناة الحقيقيون ومعاقبتهم"، مبينا انه "يجب ان يقف الجميع في وجه هذه السرقات".وأشار البنداوي الى ان "هروب مدير عام هيئة الضرائب الى خارج العراق والذي كان يجب ان يمنع من السفر"، مبينا ان "عذر السفر كان للعلاج ".وبين ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي هو المسؤول عن تنفيذ السياسة المالية للبلد ولا يجب ان يتهم أحد لان هناك إدارة مالية مسؤولة عنها السلطة التنفيذية".ولفت البنداوي الى ان "المبالغ المسروقة من هيئة الضرائب قد تصل الى 8 مليارات دولار وتحديدا من 2004"، موضحا انه "سيحاسب كل من اشترك بهذه الجريمة".