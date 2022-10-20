الدراجي: الفساد في العراق سياسي وعلى المرجعية التدخل لإنهائه

وقال الدراجي، في حديث لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "وزارة الصناعة تعاقدت مع شخص عراقي الجنسية يزعم لديه شركة بريطانية؛ لغرض إنشاء معمل خاص بإنتاج سماد الداب، لكن في حقيقة الأمر، لم يكن معملاً إنتاجياً بل خط للتعبئة"، مستغرباً من "قيام وزير الصناعة منهل الخباز بافتتاح هذا المعمل بعنوان إنتاجي".ولفت إلى أن "هذا السماد موجود في مخازن قريبة من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية"، محذراً من "جريمة قتل جماعية إذا وزع على الفلاحين؛ كونه مسرطن وغير مستوفٍ من الناحية الإشعاعية (بحسب كتاب مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة)"، داعياً كافة الجهات المعنية إلى "إتلافه بإسرع وقت ممكن".وتابع القيادي في تحالف الموقف، حديثه بالقول "إذا وزعت هذه المادة الى الفلاحين سنشهد موتاً جماعياً في غضون 3 – 4 سنوات".وبشأن ملف "سرقة أموال الضرائب" أكد الدراجي أن "هناك تسقيطاً إعلامياً في هذه القضية والبعض اسماها بسرقة القرن وهنا يثار تساؤل أين كانت أقلام الذين ينادون بحماية أموال الدولة لان ما سرق من الضرائب يقدر بـ9 تريليون دينار".وشدد على أن "الفساد في العراق سياسي ويدار من قبل السياسيين واغلب المؤسسات الرقابية خاضعة للإرادة السياسية"، مؤكداً على "المطالبة بتشكيل هيئة استخبارات المال لمراقبة طرق تجارة العملة".ودعا الدراجي المرجعية الى "التدخل للقضاء على الفساد والفاسدين الذين سمتهم ببراثن الفساد وقالت أمام بابا الفاتيكان انه "لدينا فاسدين من السياسيين يعملون لمصالحهم الشخصية"، مشيراً الى أن "المرجعية يئست من هؤلاء وهي بحاجة الى شعب يستجيب لنداءاتها للتخلص منهم".وختم الدراجي أن "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيواجه أخطر ملفين هما الفساد والأمن لان الفساد انتشر بشكل مخيف في جميع مفاصل الدولة وعليه إنهاء السلاح المنفلت وتحقيق الأمن للمواطنين".