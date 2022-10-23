التنسيقي قبيل جلسة التصويت على كابينة السوداني: هذا ما نحتاجه

وقال النائب عن الائتلاف، ثائر الجبوري، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد أن تأجل موعد جلسة البرلمان يوم السبت الماضي هناك حديث على أن تكون الجلسة هذا الاسبوع"، مؤكداً انه "نترقب ساعة بعد ساعة وصول تبليغ البرلمان لعقد جلسة اختيار الكابينة الوزارية".وأضاف، أن "تأخير تشكيل الحكومة يومين أو أكثر سينتج عنه كابينة وزارية رصينة وحسن الاختيار لكل الوزراء"، مردفاً "أننا الان بحاجة لوزير ذو خبرة واختصاص وعند حسن ضن الشعب العراقي في ادائه المرتقب بالوزارة المناطة اليه".وعن أسباب ضرورة تقديم كابينة السوداني خلال هذه المدة، بين الجبوري، أن "المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مطالب بتقديم كابينته خلال وقت دستوري وقانوني محدد خلال هذه الفترة"، لافتا الى أننا "بحاجة الى وجود كابينة وزارية تقوم بمهامها".وأشار الى أن "الملف الاخر المهم يتمثل بإقرار قانون الموازنة الاتحادية، وتوزيع الاموال على الوزارات لكي تقوم بأعمالها بصورة شفافية".وفي وقت سابق، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، توضيحاً بشأن اختيار الوزراء للكابينة الحكومية.وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "إشارة إلى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات".وتابع البيان: "ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".