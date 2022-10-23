"خلافات حول 4 وزارات".. الفتح يحدد عدد الحقائب التي سيقدمها السوداني

وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المكلف لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني سيقدم قريباً جزء من الكابينة الحكومية اي نصف النصاب".وأضاف، أن "السوداني يعتزم تقديم أكثر من 13 وزارة، وتبقى الوزارات الاخرى حسب اتفاق الكتل السياسية، باعتبار أن الكتل هي من ترشح أسماءً لحصصها الوزارية".وأعرب عضو تحالف الفتح عن أمله "بتقديم الكابينة الحكومية بصورة كاملة، لكنه بين أنه الى الان لم يتم الاتفاق حول جميع الوزارات"، مبينا أن "مجلس النواب سيوافق على نصف عدد الوزارات أو أكثر ليتم تشكيل الحكومة".وبخصوص الوزارات التي تدار حولها خلافات سياسية كبيرة، بين الموسوي، أن "أبرز الحقائب الواقفة امام تقديم كابينة السوداني تتمثل بوزارات سيادية وهي كل من الدفاع والداخلية والنفط والمالية"، لافتا الى أن "هذه الوزارات تخص كل الكتل السياسية سواء كانت شيعية أو سنية أو كردية".وفوّض الإطار التنسيقي، في وقت سابق، رئيسَ الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.