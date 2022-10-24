الصراع على الحقائب الوزارية يعرقل تشكيل حكومة السوداني

وبحسب مصادر نيابية، فان السوداني لم يحسم حتى الآن أكثر من ستين بالمئة من حقائب وزارته، مبينة بان الخلافات ليست بين المكونات على الوزارات بل داخل المكون الواحد، وانها اذا ما استمرت قد تؤدي إلى احتمالية تصدع أو تفكك تلك التحالفات.وبحسب المصادر ذاتها فان السوداني يقود بنفسه جهود التفاوض وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية لاستعجال ولادة حكومته، وان الحوارات لم تنقطع بينه وبين الكتل السياسية، وآلية الاختيار أن تقوم كل كتلة بترشيح ثلاثة أشخاص لشغل المنصب الوزاري الذي هو من نصيبها. ويحق للسوداني اختيار أحدهم أو رفضهم جميعاً وفقاً لمعايير معينة.ويجيز الدستور النافذ في البلاد منذ العام الفين وخمسة تقديم رئيس الحكومة المكلّف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يتم استكمال الجزء الباقي بجلسة تصويت ملحقة اخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان.