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الأشقاء العرب تحت راية البصرة.. فيحاء العراق تواصل استعداداتها لاحتضان العرس الخليجي

خاص السومرية

2022-10-24 | 06:48
الأشقاء العرب تحت راية البصرة.. فيحاء العراق تواصل استعداداتها لاحتضان العرس الخليجي
1,224 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تحت راية البصرة اجتمع اشقاء العراق العرب، وعلى نسيم شطهم استقبلت مدينة السياب ضيوفها الخليجية، استعدادات مكثفة واشادات عربية، تشوق عشاق المستديرة لموعد عرس خليجي 25 الكروي في بلاد دجلة والفرات.

وفود العرب بدأت بالوصول منذ اول أمس السبت، الى محافظة البصرة، فكان أول الحاضرين الأمينُ العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم "جاسم الرميحي" والوفد المرافق له؛ لحضورِ وقائع قُرعة خليجي 25، التي تقام يوم غد الثلاثاء الموافق (٢٠٢٢/١٠/٢٥)، والذي أكد بدوره: إن التحضيراتَ والاستعدادات جاريةٌ على أكمل وجهٍ، وجميع الأمور اللوجستيّة تمّ تهيئتها، ومنها ما يتعلق بترتيباتِ القرعة والبطولة بشكلٍ عامٍ وترتيب الاجتماعات المتعلقة باللجانِ العاملة في البُطولة، فضلاً عن مواعيد وصولِ المدعوين لحُضورِ القرعة.
 


*اشادات بالتنظيم

الوفد الخليجي تغنى بالبصرة، وأعرب عن ارتياحه لما شاهده من دقة واستمرارية ومرونة في العمل لتلبية جميع المتطلبات التي تضمن اخراج بطولة خليجية متميزة من جميع الجوانب.

الوفد أعرب أيضاً، عن ثقته بقدرة البصرة على احتضان العرس الخليجي بأبهى صورة وبطريقة متميزة، بعد التنظيم الكبير واللافت لمشروعها الرياضي الذي شيد على مساحة 585 دونماً، فضلا عن ملعب كبير يتسع لـ65 الف متفرج وملعب الفيحاء بـ10 الاف متفرج، وثمانية فنادق، لكل منتخب فندق، ومتعلقات اخرى تخص الكهرباء والزراعة والطرق والمواصلات وخدمات الماء جميعها.

*التوافد مستمر

وفي يوم السبت ذاته، وصلَ الأمينُ العامّ للاتحادِ البحرينيّ لكُرةِ القدم "راشد الزعبي" وعُضو لجنة المُسابقاتِ في الاتحادِ الخليجيّ لكُرةِ القدم "قتيبة بن سعيد الغيلاني" وعُضو اللجنة الإعلاميّةِ لبُطولةِ خليجي 25 "أحمد مهدي ميرزا".

بعدها وخلال يوم الاحد، وصلَ الأمينُ العامّ للاتحاد الإماراتي لكرةِ القدم، ونائب رئيس لجنة المسابقاتِ في اتحادِ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم "محمد بن هزام الظاهري"،
وعُضوا اللجنة أحمد الحرمي من قطر وخالد بن مقرن من المملكةِ العربيّة السعوديّة، وأعضاء اللجنة الإعلاميّة لبطولة خليجي 25 "سالم النقبي من الإمارات وفيصل بن يوسف الطويهر من السعوديّة ومعاذ الخميسي من اليمن".
 
الزيارات لم تقف عند هذا الحد، فوصل في نفس اليوم الاحد وفدُ الاتحاد الكويتيّ لكُرةِ القدم والذي تألف من نائبِ رئيسِ الاتحادِ أحمد عقلة، وعُضو مجلس الإدارةِ عبد العزيز السمحان، والأمينِ العامّ صلاح القناعي، ومُديرِ الإعلام والعلاقاتِ العامة سطام السهلي، فضلاً عن مُديرِ المُنتخبات سعود المجمد، والحكم السابق محمد باجيه، واللاعب السابق جمال مبارك، ومُديرِ الاتحاد محمد علي سيف.
 
 
بدورها، شدت قطر رحالها، اليوم الاثنين، بوفد الى البصرة والذي تألف من منصور الانصاري الامين العام لاتحاد الكرة القطري وهاني بلان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد وفهد ثاني مدير ادارة التطوير باتحاد الكرة ومحمد الفلاسي مساعد مدير مكتب رئيس الاتحاد وفيصل البلوشي والاعلامي علي عيسى وعبد الله الشيباني وعوض الجيد الكباشي وكان في استقبال الوفد الامين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان.
 
 
أشقاء العراق والمشاركين في البطولة لم يغيبوا عن المشهد الرياضي الذي يستعد العراق الى تقديمه بأفضل الصور الكروية، فوصلَ اللاعبُ البحريني الدوليّ السابق حسين بابا برفقة الإعلامي محمد قاسم، اليوم الاثنين.
 
 
أما الامارات التي رغبت بمشاهدة وحضور قرعة كاس الخليج، فوصلَ مديرُ منتخبها الوطني لكرةِ القدم ياسر سالم ومدرب المنتخب الإماراتي، اليوم الاثنين، الى البصرة، بالإضافة الى ومدرب المنتخبِ الإماراتي اروابارينا.
 
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