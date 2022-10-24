دولة القانون: الأسبوع الحالي سيشهد انعقاد جلسة التصويت على حكومة السوداني

وقال الفواز في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "حسب الاخبار المؤكدة هناك بصمات أخير لتشكيل الحكومة المرتقبة والخميس القادم او يوم السبت المقبل ستعقد جلسة مجلس للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف"، بحسب الحوارات التي جرت في الوقت الحالي على الاغلب بداية الأسبوع القادم ستعقد الجلسة".وأضاف ان "الاوزان النيابية ستكون ميزان اختيار الوزراء في حكومة السوداني، وتم تقسيم الوزارات الى 12 وزارة للشيعة و6 وزارات للكرد والسنة"، موضحا ان ائتلاف ودولة القانون لديه اربع وزارات ومرشحة لخمس وزارات والوزن الانتخابي هو الحاكم ما عدا وزارتي الدفاع والداخلية ترك اختيارها لرئيس الوزراء المكلف".وأشار فواز الى ان "القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسر المالكي لم يرشح الى أي وزارة".وبين ان "انسحاب التيار الصدري وضح الكتل السياسية امام اختبار صعب من اجل الخروج بحكومة قوية قادرة على اخراج البلد من هذا الانسداد السياسي".