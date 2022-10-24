عزم: لا خلاف بين السنة على وزارة الدفاع

وقال الملا في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، انه "منذ البداية لم يكن هناك خلاف في المكون السني على وزارة الدفاع ولكن هناك رؤى مختلفة بينهم"، مبينا انه "تم العمل على ان يكون هناك توازنا في الكابينة الوزارية وان يكون نائب رئيس الوزراء يكون من ضمن العزم".وأضاف ان "وزارتي الدفاع والداخلية خرجت من حسابات الاوزان النيابية وترك لرئيس الوزراء المكلف لاختيار وزرائها".وأشار الملا الى ان "كل الوزارات التي شكلت بعد 2005 احتاجت ان تستنفذ الـ30 يوما (المدة الدستورية) لطرح الكابينة الوزارية والسوداني احتاج لنصف المدة لإعلان الحكومة وهذا يدل على عدم وجود لاي من الاشاعات عن الاختلافات بين الكتل السياسية".ولفت الى ان "الفاعل السياسي الشيعي ادرك الواقع السياسي الحالي وتعامل معه باستثمار الازمة من خلال انشاء تحالف إدارة الدولة الذي يطمح الى حل المعانة التي يعيشها العراق نتيجة عدم وجود حكومة قوية تدير الدولة بشكل كامل".