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السوداني يقدم طلباً إلى البرلمان بشأن جلسة حسم الكابينة الوزارية
خاص السومرية
2022-10-25 | 13:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/40/أمير-النعيمي
المصدر:
السومرية نيوز
11,631 مشاهدة
قدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، طلباً إلى مجلس النواب، لعقد جلسة "منح الثقة" نهاية الأسبوع الجاري.
وكلف رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، الخميس (13 تشرين الأول 2022)، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. لكن عدة معرقلات واجهت الأخير، تمثلت بالصراعات الدائرة بين الكتل السياسية حول المناصب الوزارية، لاسيما فيما يتعلق بالسيادية منها.
وقال عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، لـ السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، إن "السوداني بدأ بوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية"، مبيناً أن "الرئيس المكلف حسم كابينته بنسبة 80%".
وأضاف الصالحي، أن " السوداني قدم طلباً لمجلس النواب لغرض عقد جلسة منح الثقة والتصويت على تشكيلته الوزارية نهاية الأسبوع الجاري"، متوقعاً أن "يكون الخميس المقبل هو موعد جلسة الحسم".
ويتبقى 19 يوماً فقط أمام الرئيس المكلف؛ من أجل تقديم كابيته الحكومية لمجلس النواب لغرض منحها الثقة المطلوبة بالتصويت على أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان.
المحرر:
أمير النعيمي
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