امتداد: لن نصوت لكابينة السوداني.. نسعى لتشكيل حكومة

وقال القيادي في الحركة، مسعد الراجحي، خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي لم يكن من نتاج ثورة تشرين، ومن اتى به هم من أتوا بالسوداني"، مضيفاً أن "السلطة التي قتلت العراقيين لم تستجب للمرجعية والشعب والمجتمع الدولي".وأضاف، أن "تشرين لن تموت وهناك تنظيماً بين امتداد والجماهير لتوحيد الجهود والخطاب".وأشار إلى "التوجه نحو تشكيلة حكومة إذا تم تحقيق الأغلبية، وبخلاف ذلك لا تحالف مع أحزاب السلطة وسنكتفي بالمعارضة".ورأى الراجحي، أنه "لو كانت هناك مشاركة مليونية في الانتخابات الأخيرة لأزيحت الطبقة الفاسدة".وتابع، "غير مؤمنين بحكومة السوداني، ولن نصوت على تشكيلته الحكومية".وكلف رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، الخميس (13 تشرين الأول 2022)، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. لكن عدة معرقلات واجهت الأخير، تمثلت بالصراعات الدائرة بين الكتل السياسية حول المناصب الوزارية، لاسيما فيما يتعلق بالسيادية منها.ويتبقى 19 يوماً فقط أمام الرئيس المكلف؛ من أجل تقديم كابيته الحكومية لمجلس النواب لغرض منحها الثقة المطلوبة بالتصويت على أسماء الوزراء والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان.