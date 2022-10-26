"الصدريون يراقبون".. الفتح: سنطوي صفحة الانسداد السياسي غداً

وقال الهلالي في حديث لنشرة السومرية، إن "جلسة يوم غد ستعقد، وستشهد تمرير حكومة السوداني، وتكون بداية لنهاية الانسداد السياسي والانطلاق بمشروع بناء الدولة".وبين، أن "الكتل السياسية قدمت عدة مرشحين لكل وزارة، ومنحت حرية الاختيار للرئيس المكلف"، لافتاً إلى أن "الاتفاقات لم تصل الى المرحلة النهائية بين الشركاء وداخل البيوتات السنية والكردية والشيعية، وبالتالي قد نشهد تمرير نحو 18 وزارة فقط يوم غد".وأشار الهلالي إلى، أن "الأسماء المتداولة بشأن الكابينة الوزارية هي جس نبض، وبعضها محاولة لخلق فجوة بين الحكومة والشعب، خاصة فيما يتعلق بأسماء الشخصيات غير الكفوءة".وتابع، أن "عمر الحكومة الجديدة متروك لعملها، لكن الفكرة الأساسية هي 4 سنوات".وأتم الهلالي، أن "الكتلة الصدرية مراقبة للعملية السياسية لمدة 3 اشهر وستتخذ بعدها موقفاً".ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري للرئيس المكلف.