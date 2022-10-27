الديمقراطي يكشف سبب تأجيل جلسة الحسم.. "كابينة السوداني ستمرر"

وقال سليمان في حديث لـ السومرية نيوز، ان " الامور تتجه نحو تمرير الكابينة الوزارية حتى وان لم تكن متكاملة وائتلاف ادارة الدولة مصر على تمرير الكابينة هذا اليوم".واضاف: "هناك حوارات بين المكونات السياسية وهناك مفاوضات داخل المكون الواحد والمفاوضات داخل المكونات كانت اعقد وهذا ما ادى الى تأجيل الجلسة الى الساعة السادسة".واشار سليمان الى ان "هناك تعقيد في حسم بعض مرشحي الوزارات وخصوصا الوزارات التي من استحقاق المكون الكردي"، مشددا على ان "الكابينة الوزارية ستمرر اليوم وان لم تكن كاملة".