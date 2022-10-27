صور حصرية من وصول السوداني إلى البرلمان

تنشر السومرية نيوز، صوراً من وصول المكلف لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى مجلس النواب.

وقبل قليل، أفاد مراسل السومرية نيوز، بوصول السوداني الى البرلمان تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومته.



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، مساء اليوم، جلسة تتضمن التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للسوداني.

أدناه الصور بعدسة الزميل علي جاسم: