امتداد تعلق على منهاج السوداني: تضمن نقطة جيدة

وقال الصالح في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "النقطة الجيدة الوحيدة في منهاج السوداني هو التعهد بإجراء انتخابات مبكرة خلال سنة"، لافتاً إلى أن "هذه النقطة من المستبعدة تحقيقها".وأضاف، "نشكك بإمكانية السوداني في انجاز منهاجه، ومحاسبة حيتان الفساد ورؤساء الكتل وقتلة المتظاهرين".واعتبر الصالح، منهاج السوداني "محاولة لذر الرماد في العيون".