البطاقة التموينية في رأس اولويات السوداني

بعد ساعات من نيل حكومته ثقة مجلس النواب، اجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أول لقاءاته مع وزير التجارة أثير داوود الغريري لدعم الأمن الغذائي للعراقيين.وافصح السوداني، بوضوح عن سلم واولويات حكومته، عندما خصص اول اجتماع في اول يوم عمل له كرئيس للوزراء، للاجتماع بوزير التجارة، وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وبرامجها في مجال الأمن الغذائي.وأكد السوداني على أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً بملف الغذاء وتضعه على رأس أولوياتها، كما وجّه بضرورة اتخاذ اجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من الفئات الفقيرة والهشة.وسيعطي السوداني ملف الغذاء اهتماماً خاصاً، بحسب ما نتج عن هذه اللقاءات، لاسيما بعد النجاح الملحوظ الذي حققته تجربة الشراكة بين وزارة التجارة والقطاع الخاص في ملف البطاقة التموينية.وكان العراق من البلدان القليلة في العالم التي لم تشهد اسعار المواد الغذائية فيه ارتفاعا لافتا، بسبب انسيابية توزيع مفردات البطاقة التموينية لتسع وجبات متواصلة.