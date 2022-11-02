القمة العربية تجتمع بغياب ولي العهد السعودي والملك المغربي

بعد توقّف دام نحو ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، وفي أعقاب اتفاق بعض الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل يجتمع قادة الدول العربية في العاصمة الجزائرية تحت شعار لمّ الشمل لمناقشة عدة قضايا هامة من بينها الأمن الغذائي فيما وصفت روسيا دور الجامعة العربية بأنه مهم في تصحيح الوضع الدولي وأبدت استعدادها لتطوير التعاون مع الجامعة لتوطيد الأمن في المنطقة والعالم.

ويواجه قادة الدول العربية المشاركة في القمة تحديّات من بينها إمكانية التوصّل إلى صياغة قرار نهائي بشأن التدخّل التركي والإيراني في المنطقة، وسوف يغيب عن المشاركة في القمة شخصيات رئيسية، لا سيما ولي العهد السعودي لأسباب صحية والملك المغربي محمد السادس. وفي خطاب وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى قمة الجزائر اكّد فيه استعداد بلاده لتطوير التعامل مع جامعة الدول العربية وكل أعضائها بشكل كامل بهدف توطيد الأمن على المستويين الإقليمي والعالمي وتسوية القضايا العسكرية السياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمات في ليبيا وسوريا والنزاع في اليمن على أساس القانون الدولي المعترف به ومع الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامة أراضيها.

