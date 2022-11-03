اقتصاد العراق المعتمد على النفط فقط عرضة للانتكاسات

انتكاسات تصيب اقتصاد العراق بين فترة واخرى، الذي يعتمد في الغالب على النفط كمصدر لاستقراره، استقرار متأرجح مرهون بالاسواق العالمية، وهو حال سيكون مستمراً ما لم يجري التحرّك فعلياً لتقوية القطاعات الصناعية والزراعية التي تعتبر داعما فعلياً لموارد الدولة.ويؤكّد كثيرون ان الحكومة الجديدة تضع في اولوياتها تطوير القطاعات الصناعية والزراعية عبر خطط يؤمل ان تطبّق على ارض الواقع لاسيما ان لهذا الامر منفعة تصبّ في اطار تقليل نسب البطالة.وتذكر التقارير الدولية ان العراق استطاع تحقيق نمو اقتصادي بواقع 9.3 بالمئة، لكن مختصين بالشأن الاقتصادي يؤكّدون ان ذلك الرقم ناتج عن ارتفاع اسعار النفط وليس نتاج خطط رصينة لتطوير الاقتصاد العراقي.