المستقلون يعولون على رئاسة اللجان النيابية لتفعيل الدور الرقابي

بعد أن أخذ النواب المستقلون والتكتل المدني داخل البرلمان دور المعارضة وعدم المشاركة بالحكومة الجديدة، تحاول هذه القوى تفعيل دورهم الرقابي من خلال تسلّم رئاسة عدد من اللجان النيابية المهمّة.

بات لازماً على مجلس النواب التصويت على رؤساء اللجان النيابية بعد تشكيل الحكومة وتسلّم الوزراء مهامهم بشكل فعلي، فخلال مدّة أقصاها أسبوع سيتمّ حسم هذا الملفّ داخل قبّة البرلمان وفق العرف السياسي المتبع والنظام الداخلي لمجلس النواب.

التكتّل المدني داخل المجلس والمستقلّون الذين اختاروا الذهاب صوب المعارضة النيابية يبذلون محاولات جديّة للحصول على رئاسة لجان مهمّة داخل البرلمان لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، خاصة بعد تأكيد رئاسة المجلس ان توزيع هذه المناصب سيكون على اساس الكفاءة والنزاهة.

ويسعى التكتّل المدني والمستقلّ الذي يضمّ أربعين مقعداً الى ممارسة دور رقابي فاعل في البرلمان ضمن قرار البقاء في صفّ المعارضة الوطنية والسعي لاصلاح المنظومة السياسية بحسب ما أكّدوا.