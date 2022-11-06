سيتم تعديلها.. برلماني يعلن تشخيص أكثر من 20 نقطة بقانون "خدمة العلم"

وقال الرميثي في حديث لـ السومرية نيوز، أنه "تم تشخيص اكثر من عشرين نقطة في قانون خدمة العلم، وسيتم تعديلها لاسيما بما يخص العمر والمبالغ المالية".ومن المقرر أن يجري مجلس النواب، اليوم الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم، والذي شهد اراء مجتمعية متضاربة حوله بين مؤيد لتمرير القانون وبين المعارضين له.وفي وقت سابق، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيطبق بعد سنتين من تشريعه في حال مُرر في مجلس النواب بصيغته الحالية، مبينة أن تشريع هذا القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلد وسيشمل في حال تشريعه بصيغته الحالية من هم ما بين أعمار 18 سنة و35 عاماً وعمر الخدمة يحدده التحصيل الدراسي لكل مستحق، إذ أن من لديه شهادة متوسطة سيخدم 18 شهراً والإعدادية 12 شهراً والجامعة والمعاهد أو ما يعادلها 9 أشهر والماجستير او ما يعادلها 6 أشهر والدكتوراه 3 أشهر".وأشارت إلى، أن"الراتب سيكون ما بين 600-700 ألف والمتطوعون الحاليون في الجيش سيستمرون في الخدمة إلى حين وصولهم لسن التقاعد ومن يتواجدون فيه بموجب قانون خدمة العلم سيتمون الفترات اعلاه ويُسرحون".