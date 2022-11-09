البرلمان يؤجل التصويت على قرار تمديد اعفاء المواد الغذائية

جلسة دراماتيكية لمجلس النواب انتهت بتأجيل التصويت على قرار تمديد اعفاء المواد الغذائية من الضريبة والكمرك، وتمديد الفصل التشريعي للمجلس النيابي. شهر اضافي من أجل أخذ المجلس دوره التشريعي والرقابي بإدراج القوانين المهمّة على جدول أعمال جلساته المقبلة.

على غير المتوقّع، المجلس النيابي يؤجّل التصويت على قرار تمديد إعفاء المواد الغذائية من الضربية والكمرك، تأجيل جاء بسبب إرسال القرار من الحكومة السابقة وعدم إطّلاع الحكومة الحالية عليه فضلاً عن وجود مخزون فائض لبعض المواد والسلع التي يراد إعفاءها من الضريبة.

جدول أعمال الجلسة تضمّن أيضا القراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمّال، قانون طال إنتظاره داخل أروقة البرلمان كونه يمسّ حياة شريحة كبيرة من المواطنين، فالتصويت على القانون وتمريره في الجلسات المقبلة سيساعد على تحسين معاشات المتقاعدين ومرتبات العمّال بصورة ملحوظة بحسب نوّاب.