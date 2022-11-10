وقال الجحيشي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هناك نزاعا قضائيا بين وزارة النقل وشركة الملاحة الجوية "سيركو" لوجود خلل في تنفيذ العقود المبرمة".وأضاف، ان "الشركة تقيم دعاوى في المحاكم الدولية ما يضر بسمعة العراق وعلى الحكومة تدارك الامر لان مطار بغداد هو واجهة العراق أمام العالم".وأشار الجحيشي الى أن "القضية بسيطة وعلى الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإنصاف هذه الشركة من اجل حسم هذه القضية".