البرلمان يستضيف وزيري الزراعة والموارد المائية

بناء على طلب من أعضاء مجلس النواب، إستضاف البرلمان وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة مواضيع شحّ المياه وقطعها من قبل دول المنبع إضافة الى الخطّة الزراعية وتسويق وتسعير المحاصيل، نوّاب أكّدوا إتّخاذهم إجراءات صارمة حيال عملية قطع المياه من قبل دول المنبع.

وزيرا الزراعة والموارد المائية في ضيافة مجلس النواب لمناقشة مواضيع شح المياه وقطعها من قبل دول المنبع والخطة الزراعية وتسويق وتسعير المحاصيل، إستضافة أتت بناء على رغبة لجنة الزراعة النيابية إضافة الى طلب موقع من خمسة وعشرين نائباً.

المجلس، وبحسب نواب، لن يقف مكتوف الايدي حيال عملية بناء السدود وقطع المياه من قبل الجانبين التركي والايراني، فيما تستمرّ التأكيدات باتخاذ اجراءات دبلوماسية وربما تصل الى مقاطعة الجانب التركي اقتصادياً كورقة ضغط لزيادة حصة العراق من الاطلاقات المائية.

جدول أعمال الجلسة شمل أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامّة إضافة الى القراءة الثانية لقانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة المموّلة مركزياً.