نائب: لا يوجد خلاف بين حكومة الاقليم والمركز بشأن الموازنة

وقال تيمور في حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه، فضائية السومرية ، إن "السوداني يتمتع بحرية في التعامل وعليه الا يخضع لأي ضغوطات داخلية او خارجية"، مشيرا الى ان "زيارته الى المانيا خطوة ايجابية على اعتبارها دولة لا تتدخل بالشأن الداخلي اليه".واضاف انه "لا توجد خلافات بين حكومة الاقليم والمركز وليس لنا علاقة في موضوع تأخير اقرار الموازنة"، مبينا انه "ليس لدينا حل سوى الاتفاق وفي حال كانت نسبة الاقليم 14% او 17% فهي لن تكون من دون مقابل، بأعتبار الاقليم سيعطي نسبة من نفطه الى شركة سومو".وطالب تيمور حكومتي المركز والاقليم بـ"توفير فرص عمل للعاطلين والخريجين، لكن بشرط الا يكون الاعتماد على التوظيف الحكومي وان يشمل القرار القطاع الخاص ايضا"، مشددا على "ضرورة تخصيص الجزء الاكبر من الموازنة الى المشاريع الاستثمارية لمعالجة لبنى التحتية للبلاد والخدمات والاعمار".واشار الى ان "اسعار صرف الدولار اثرت بشكل كبير على الاقليم خصوصا في المواد الغذائية وتبادل السلع في"، مؤكدا "نحن مع الاصوات التي تريد استجواب مدير البنك المركزي لمعرفة اسباب ارتفاع اسعار الدولار".وبشأن خليجي 25 ، اثنى النائب عن الحزب الديمقراطي على "الاجواء التي حققتها تلك البطولة"، مشيرا الى انه "لم يتم دعوته الى حضور حفل الافتتاح كونه عضو في لجنة الشباب والرياضة".