نائب: توزيع اللجان يكون حسب الاتفاق السياسي

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاثنين، أن توزيع اللجان في مجلس النواب يكون حسب الاتفاق السياسي، فيما اعتبر أن مفهوم المعارضة مفهوم غير واضح.

وقال شنكالي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "توزيع اللجان يكون حسب الاتفاق السياسي والنظام البرلمان يوزع حسب الاستحقاق الانتخابي". وأضاف أن "مفهوم المعارضة مفهوم غير واضح والمعارضة هي نفسها معارضة مشتتة وغير موحدة بقرار"، معتبراً أن "المعارضة البناءة يكون برنامجها يوازي البرنامج الحكومي". ولفت شنكالي الى أن "المحكمة الاتحادية الحالية غير متوافقة مع الدستور"، مؤكداً "ضرورة عدم ايجاد ازمات".

