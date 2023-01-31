نجاح بطولة خليجي 25 يدفع العديد من الشركات للاستثمار في العراق

تستعدّ العديد من شركات الاستثمار العربية والاجنبية لوضع خبرتها في العراق والشروع بتعاقدات قدّرت بملايين الدولارات، وذلك بعد زيارات السوداني الاخيرة ونجاح العراق بتنظيم بطولة خليجي خمسة وعشرين الذي جذب الانظار نحوه.

عائدات رياضية وسياسية واقتصادية خلفها نجاح خليجي خمسة وعشرين، اولى تلك العائدات تمثلت بلفت انظار المستثمرين وتحرّك شركات عربية واجنبية نحو العراق، اوّلها قطر للطاقة بشراكة وصلت لثلاثين بالمئة مع شركة توتال انيرجي الفرنسية المختصة بالنفط والغاز والطاقة النظيفة.

وعلى الحكومة منذ اللحظة الشروع بتهيأة الارضية لاستقبال تلك الشركات وتجاوز جميع الاخطاء والعقبات السابقة، خاصة وانها بدأت بالتحرك فعليا لاستثمار اموالها ووضع خبراتها في البلاد.