الخلاف بين بغداد واربيل يعود الى الواجهة عقب قرار المحكمة الاتحادية

من نافذة المحكمة الاتحادية الخلاف بين بغداد واربيل، يعود الى الواجهة قبيل تمرير قانون الموازنة الاتحادية فلا اموال ترسل من دون العودة بموارد الاقليم الى الخزينة الاتحادية.

الخلاف بين بغداد واربيل يعود الى الواجهة من نافذة المحكمة الاتحادية فبعد قرارها الاخير الملزم والبات بدأت صيحات هولير تدوي، تصريحات البارتي التي هاجمت المحكمة الاتحادية تنذر بصراع سياسي جديد قد يعرقل تمرير قانون الموازنة لا سيما وأنّ الحزب الديمقراطي وصف قرار المحكمة بالسياسي في حين يحاول أعضاء ائتلاف إدارة الدولة ترطيب الاجواء لكن من دون جدوى.

قانونيون وصفوا قرار المحكمة الاتحادية بالصائب ولا مجال لتجاهله وانه يعطي لكل ذي حق حقه ولا يمكن تفضيل المعاهدات والمواثيق السياسية على تطبيق القانون.