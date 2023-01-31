نائب: أزمة ارتفاع الدولار تحدي كبير لحكومة السوداني

وقال الوطيفي في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحكومة تعمل على معالجة الازمات الحالية وتجاوزها للعبور بالمشهد السياسي الى بر الامان"، مشيرا الى ان "ازمة ارتفاع الدولار تحدي كبير لحكومة السوداني" .واضاف ان "السلطة التشريعية في تحالف ادارة الدولة داعمين وساندين لتنفيذ الحكومة برنامجها الذي تم التصويت عليه لخدمة المواطن"، مردفاً:"هناك خطوات متتابعة ومدروسة منذ تولي السوداني منصب رئاسة الوزراء لكن ازمة الدولار واستياء المواطنين من ذوي الدخل المحدود انعكست على خطواتنا".واشار الى ان "امريكا تعلم بوجود تعاون بين العراق وايران منذ زمن بعيد لكن الازمة الحالية هي سياسية بحته"، موضحا ان "السبب الرئيسي لأرتفاع الدولار جاء بسبب الزيارات التي يقوم بها السوداني والتي اقلقت الادارة الامريكية".وتابع :"امريكا تحاول ايجاد معرقلات لخطوات الحكومة الناجحة من خلال تأجيج المواطنين ضدها كما حدث مع عادل عبد المهدي".وبشأن ذهاب السوداني الى واشنطن، اوضح الوطيفي ان "هناك نقاش بين القادة السياسيين في تحالف ادارة الدولة على ضرورة ذهاب رئيس الوزراء الى واشنطن من اجل رسم سياسية جديدة للبنك الفيدرالي الامريكي".