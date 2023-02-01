خسائر مادية يتحمّلها أصحاب المحال إثر ارتفاع سعر الصرف

إرتفاع غير مبرّر لسعر الصرف لامس المئة والسبعين الف دينار لكل مئة دولار، الكساد والفتور ابرز انعكاساته وخسائر مادية كبيرة جدا تحمّل اعباءها اصحاب المحال التجارية فلا بيع ولا شراء منذ مدة ليست بالقصيرة بسبب تذبذب اسعار الصرف.المضاربون في الأسواق مخالفون للقانون، وتجري الجهات المعنية في وزارة الداخلية حملات مكثفة لملاحقتهم في الازقة والشوارع التجارية كونهم يساهمون في شحّ الدولار من خلال زيادة الطلب مع قلة العرض مايتسبب بارتفاع الاسعار في الاسواق بشكل عام.ومع استمرار مناشدات المواطنين وتظاهر الكثيرين تبقى الورقة النقدية الخضراء مفقودة وحبيسة المضاربين وبعض اصحاب الصيرفات والمصارف فلا يمكن لاي مواطن شراؤه من المصارف الا لاغراض السفر بعد التأكد من تأشيرة الدخول وتذكرة الطيران ان وجدت ولا يشمل هذا الامر جميع دول العالم.