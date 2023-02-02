الياسري: مجالس المحافظات حلقة زائدة وباب من أبواب الفساد

وقالت الياسري في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "مطالب التظاهرات في تشرين بحل مجالس المحافظات باعتبارها حلقة زائدة وباب من أبواب الفساد وتكريس لتحكم الأحزاب السياسية بمواقع العمل التنفيذية في المحافظات دون التركيز على خدمة المواطن".وأضافت: "حصل تغيير في بعض المطالب من قبل بعض مكونات تشرين بعد حصولهم على مقاعد قي البرلمان"، مبينة ان "الأقلية القليلة الباقية من تشرين هي من تطالب بعدم ارجاع مجالس المحافظات".وأشارت الياسري الى ان "الاعتراض على ارجاع مجالس المحافظات لان قانون 21 لعام 2008 وضع دور للبرلمان لمحاسبة المحافظ ونائبيه فبذلك تصبح مجالس المحافظات حلقة زائدة وباب من أبواب المحاصصة بين الأحزاب الكبيرة".وبينت ان "انتخاب المحافظ يجب ان يكون من قبل رئيس الوزراء ليكون مسؤولا عن اخفاقه او من خلال انتخاب الشعب للمحافظ فبذلك لا يكون هناك حاجة لمجالس المحافظات".