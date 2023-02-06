الضغوط الاميركية على البنك المركزي تشل الاسواق العراقية

للحد من الفساد والتدفقات غير المشروعة للدولارات ، شعار رفعه المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي الامر الذي ادى الى شل الأسواق العراقية وشجع بشكل واسع على تهريب الدولار عبر الحدود.تقرير لموقع ميديل ايست البريطاني يقول ان المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فرض قيودا جديدة على مزاد الدولار العراقي، والذي تستخدمه بغداد لتحويل الدولارات الأمريكية التي تلقاها لمبيعات النفط. وبحسب الموقع فان المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن عمليات تهريب الدولار قد نمت مؤخرًا عن طريق البر عبر إقليم كردستان ، ومن هناك إلى تركيا أو دبي الامر الذي دفع الحكومة العراقية الى اقامة عدة نقاط تفتيش جديدة مزودة بأجهزة سونار على طول الطريق من بغداد إلى كردستان.في غضون ذلك، اتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات عاجلة لمواجهة الأزمة حيث فتحت المزيد من مكاتب صرف العملات الرسمية، وأطلقت خطة لتشجيع صغار التجار والمستثمرين على استخدام مزاد الدولار، وعلقت الضرائب على بعض السلع، كما شنت قوات الأمن حملة لتعقب تجار العملة والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الدولارات في السوق السوداء واعتقلت العديد منهم الا ان مبيعات المزاد بالدولار لا تزال متخلفة عن المتوسط، بحسب التقرير.