كربلاء: أسعار السلع ترتفع كثيرا بسبب تدهور الدينار

حينما يتوجه المواطن الكربلائي الى السوق لكي يتبضع يجد أرتفاعا كبيرا في اسعار السلع والمواد الغذائية بسبب عدم أستقرار سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ما أثقل كاهل المواطنين بصورة مباشرة مطالبين الحكومة بوضع حلول عاجلة لمواجهة الأزمة.ويؤكد مراقبون أن على الدولة اتخاذ إجراءات سريعة ودقيقة لإيقاف ارباك سعر صرف الدولار من خلال الاعتماد على مختصين في المال والإدارة وفق نظام مالي يخدم المواطنين.